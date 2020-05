Consigli utili prima di aprire un sito

Avete un negozio fisico e volete aprire un nuovo sito per la vostra attività? Benissimo, è davvero ottima idea! Lasciate pero' che vi spieghi un po' di cosette prima di procedere: vi sarà molto utile leggermi!





Come faccio il sito?

Poche storie: fatevi aiutare da un professionista che sappia come fare. Le soluzioni automatizzate possono pure andare bene, ma dovrete avere uan certa esperienza in fatto di internet e di web. Organizzatevi bene dall'inizio, perchè la possibilità di partire male è una pessima cosa per qualsiasi e-commerce. Volete vendere online, giusto? Benissimo: il momento buono per farlo è adesso. Ma mi raccomando, rivolgetevi ad un esperto che sappia progettarlo a puntino e che, se possibile, possa gestirvelo: è nel vostro interesse!

Uso della banda

Il consumo di banda di un hosting è generalmente senza limiti, quindi non vi dovrete preoccupare troppo di questo aspetto. Diciamo che, in generale, il consumo è "illimitato" anche se alla fine dei conti questa cosa non vuol dire granchè. Mettiamola così: in genere consumate circa 150KB per ogni visitatore, considerando pagine ottimizzate, cache e tutto per un sito di notizie, ovviamente se mettete dei video ed avete creato il nuovo Youtube, fatto meglio magari, il consumo di banda richiederà un cloud hosting ed il conto sarà nell'ordine di grande di MB o GB.

Spazio web su disco: come gestirlo al meglio

Non c'è dubbio che lo spazio su disco debba essere, a nostro avviso, di almeno 2 GB: ovviamente dipende da qualche pagine ospita il sito, ma soprattutto dalle immagini. Per come funziona WordPress, ad esempio, ogni immagine incide per almeno tre volte sullo spazio su disco, quindi se ad esempio caricate un'immagine di 100KB ogni immagine occuperà almeno 300KB in tutto, quindi prima di riempire 2 GB, ma diciamo un po' di meno per stare larghi ed avere spazio anche per altro, avrete la possibilità di caricare fino a 20.000 immagini ottimizzate in tutto.