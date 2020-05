Come aumentare le vendite di un ecommerce

Trovare nuove persone per acquistare il tuo prodotto o servizio è una parte importante dell'intero processo di vendita. Può essere difficile per alcune persone, ma se il tuo obiettivo è aumentare le vendite, devi capire quale strategia di vendita sarà efficace per il tuo cliente target.



Hai un ottimo prodotto ma non stai guadagnando i clienti giusti? OK, queste strategie ti aiuteranno!



Non sei sicuro di come avvicinare i tuoi clienti o di avere un messaggio di vendita confuso? Anche questo va bene. Ti mostrerò alcuni trucchi utili per questo.



Usa le seguenti strategie di vendita, suggerimenti e tecniche per ottenere più clienti giusti che compreranno i tuoi prodotti.





Strategie di vendita per aumentare le vendite e le entrate





Eccoti un po' di esempi.





1) Le persone comprano vantaggi



Le persone non acquistano prodotti, acquistano i risultati che il prodotto darà. Inizia il tuo processo di identificazione del tuo cliente ideale facendo un elenco di tutti i vantaggi di cui godrà il tuo cliente usando il tuo prodotto o servizio.





2) Definisci chiaramente il tuo cliente







Chi è la persona che acquisterà il tuo prodotto e lo acquisterà immediatamente? Crea un avatar specifico per quel cliente.



Poniti domande specifiche del tipo:



Quanti anni hanno?

Sono maschi o femmine?

Hanno figli?

Quanti soldi fanno?

Hanno un'istruzione?



3) Identificare chiaramente il problema



Che tipo di problema ha il tuo cliente che puoi risolvere?



Se hai identificato correttamente il tuo cliente, queste persone ti pagheranno per risolvere il loro problema.



A volte i problemi sono evidenti e chiari.

A volte i problemi non sono ovvi o poco chiari.

A volte i problemi non esistono per il cliente. Se il problema non esiste, il cliente non acquisterà il prodotto.



4) Sviluppa il tuo vantaggio competitivo



Definisci il tuo vantaggio competitivo, la ragione per acquistare i tuoi prodotti o servizi, in termini di benefici, risultati o risultati di cui il tuo cliente godrà acquistando il tuo prodotto o servizio che non trarrebbe pienamente dall'acquisto del prodotto o servizio del tuo concorrente .



Concentrati sui vantaggi di ciò che rende il tuo prodotto migliore di altri.





5) Usa Content and Social Media Marketing a tuo vantaggio



Ci sono molti altri modi per portare il tuo prodotto ai tuoi clienti come mai prima d'ora. Qual è la parte migliore? Sono tutti gratuiti. Puoi utilizzare i social media come Facebook, Twitter e il tuo blog a tuo vantaggio. Costruendo relazioni con i tuoi clienti attraverso questi canali puoi accedere a più persone che mai.



Alcuni dei vantaggi del content marketing includono:



Più accesso a lead qualificati.

Più canali per vendere il tuo prodotto.

Riduzione dei costi per l'acquisizione di clienti.





potresti anche usare alcune tecniche SEO per posizionarti meglio ed essere più visibile su Google.

Volendo,potresti anche usare alcuneper posizionarti meglio ed





6) A volte, dovrai chiamare a freddo



I potenziali clienti che chiamano a freddo possono essere frustranti e difficili. Che tu lo stia facendo di persona o al telefono, è tuo compito riscaldare un potenziale cliente. Soprattutto se il tuo prodotto è nuovo, potresti dover generare interesse chiamando i tuoi clienti.







7) Prova il metodo 100 chiamate quando inizi a vendere



Questo è un metodo che ho sviluppato quando ho iniziato a vendere per superare i timori di essere respinto. Raggiungi 100 clienti il ​​più velocemente possibile. Non ti importa davvero dei tuoi risultati di vendita, solo il numero di persone che contatti. Diventerai impavido, così facendo, quando vendi il tuo prodotto. Puoi leggere ulteriori informazioni sul metodo delle 100 chiamate da questo blog in cui vado nei dettagli.





8) Scegli il prezzo giusto



Fai ricerche di mercato sui tuoi concorrenti per determinare il giusto prezzo. Se hai un prodotto costoso, preparati a fornire una qualità eccessiva ai tuoi clienti. Il prezzo può essere determinato dal "valore percepito" del prodotto. Se riesci a far sembrare il tuo prodotto superiore ai tuoi concorrenti, puoi applicare un prezzo più elevato.







9) Impara le tecniche di negoziazione adeguate



I negoziatori qualificati di solito sono piuttosto preoccupati di trovare una soluzione o un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Cercano quelle che vengono chiamate situazioni "win-win", in cui entrambe le parti sono contente dei risultati della negoziazione.

I migliori negoziatori hanno queste 3 qualità

Fanno buone domande per scoprire esattamente ciò di cui hai bisogno.

Sono pazienti.

Sono molto ben preparati.



10) Presentazioni efficaci



Nella vendita è importante realizzare una presentazione di vendita creativa e avvincente per i tuoi clienti. Uno dei molti modi è quello di creare una presentazione efficace utilizzando PowerPoint.





11) Concentrarsi sul mantenimento della vita del cliente



"Una volta un cliente, sempre un cliente."



Una volta che un cliente ha acquistato il tuo prodotto, questa non dovrebbe essere la fine della tua relazione con loro. Concentrati sul mantenimento di una forte relazione con il tuo cliente. Ciò creerà solo più fiducia e aggiungerà valore al tuo prodotto.





12) Offri ai potenziali clienti qualcosa di veramente eccezionale, gratis



Il tuo cliente ideale ha molte più probabilità di acquistare il tuo prodotto se dai loro un'anteprima da provare. Girate un breve video del vostro prodotto in azione, dategli un pezzo gratuito di contenuti davvero fantastici e coinvolgete i vostri clienti per il futuro.





13) Offri ai tuoi clienti lo Scoop interno



Se hai intenzione di fare presto una vendita sul tuo prodotto, parlane con i tuoi clienti. Saranno felici di sentirne parlare e creerà fiducia nei loro confronti. Potrebbero persino acquistare di più per questo.