Secondo uno studio recente, le persone ossessionate dai VIP sono meno intelligenti

Una recente ricerca in ambito scientifico avrebbe scoperto che coloro che sono ossessionati dai pettegolezzi di Hollywood, dal gossip in generale e dalle celebrità non sono molto intelligenti, il che probabilmente sconvolgerà coloro che amano leggere i tabloid e guardare i reality. Si tratta di una correlazione significativa, che pero' in genere non implica causalità (quindi non è detto che le cose stiano così nel 100% dei casi).

Secondo lo studio, pubblicato su BMC Psychology alla fine dello scorso anno, "esiste una chiara correlazione tra il culto delle celebrità e prestazioni più scarse nei test cognitivi", valutando queste ultime sia in termini di lettura che di capacità matematiche. Il test ha riguardato 1763 ungheresi che hanno prima completato un sondaggio sul loro grado di interessamento per le celebrità, e poi hanno effettuato dei test cognitivi specifici. È stata così stilata una Celebrity Attitude Scale, in cui era presente una domanda del tipo "Se incontrassi la mia celebrità preferita e lui/lei mi chiedesse di fare qualcosa di illegale a titolo di favore, probabilmente la farei", domanda a cui alcuni hanno risposto di sì.

Resta il dubbio se l'effettiva mancanza di capacità cognitiva, leggasi essere meno intelligenti, sia una causa oppure un effetto dell'idolatrare le persone famose, aspetto sul quale secondo i ricercatori (ovviamente cauti su ogni aspetto della questione) rimangono fortemente in dubbio, richiedendo ulteriori studi per chiarirlo. Cosa che forse, a questo punto, non sarà mai possibile verificare sul serio.