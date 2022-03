Migliori siti per giocare a poker online e trucchi validi

Poker e web è sempre stato un legame molto solido e indissolubile: ci sono decine di statistiche ufficiali (a partire da Google Trends) a dimostrarlo, e di fatto non c'è dubbio che la popolarità del poker sia crescente. Questo è avvenuto nel nostro paese, dati alla mano, fin dai tempi in cui videogame per il browser come la saga di Governor of Poker, Zynga Poker e Pokerstars i quali hanno finito per incrementare l'hype sul tema.



Da tempo gli appassionati di questo gioco - considerato un vero e proprio sport in molti paesi mondiali - sono alla ricerca dei migliori siti a tema, per poter giocare online - e provare l'ebbrezza di farlo anche senza muoversi dalla propria casa: semplicemente avendo con un computer connesso a internet. Senza dimenticare che, per quello che riguarda il poker online gratis senza registrazione soldi finti, c'è chi cerca un modo per poter partecipare senza pagare, senza dover spendere un euro e poter giocare a poker online gratis. In questo sito troverete una risposta alla domanda del titolo, in effetti, dato che vengono elencate le poker room più aggiornate, le offerte con coupon sconto e la possibilità di avere a propria disposizione soldi finti per poter giocare lo stesso, almeno le prime volte. Poker che poi, alla prova dei fatti, fa riferimento ad una famiglia di giochi, non soltanto ad uno, per via delle numerose varianti (tra cui l'amatissimo Texas Hold'em, ad esempio) che sono molto diffuse fin dai tempi dell'invenzione dell'As-Nas, un gioco di carte persiano del Diciassettesimo Secolo, da cui il poker dovrebbe, secondo i più, derivare direttamente.

Bisogna sapere che ci sono generalmente due sistemi per poter giocare gratuitamente, ovvero:

registrarsi sui siti di poker che offrono i bonus senza deposito, che sono in genere la maggioranza; questo genere di portali, per chi non lo sapesse, permette di ricevere vari tipi di bonus in caso di vittoria, per cui sono ideali per i giocatori che abbiano voglia di testare la propria fortuna e le proprie skill in questo gioco;



che sono in genere la maggioranza; questo genere di portali, per chi non lo sapesse, permette di ricevere vari tipi di bonus in caso di vittoria, per cui sono ideali per i giocatori che abbiano voglia di testare la propria fortuna e le proprie skill in questo gioco; i cosiddetti tornei freeroll, altra possibilità analoga alla precedente, che sono in realtà tornei di poker che consentono l'iscrizione gratuita, e che possono mettere in palio sia premi in denaro che bonus spendibili su varie piattaforme.



Questi siti sono parecchio numerosi, e ormai è abbastanza difficile elencarli tutti (basta cercare sui motori di ricerca, in effetti): in genere, per quanto possiamo suggerirvi, è molto importante andare sempre e solo su quelli sicuri, che possiedano HTTPS (cioè che quando li aprite abbiano l'icona del lucchetto verde vicino alla barra degli indirizzi); le poker room devono essere sicure e certificate, se possibile, e darvi la possibilità di tutelare la vostra privacy di giocatori. Buon gioco a tutti e speriamo che questo articolo sia stato utile a chiarirvi le idee.