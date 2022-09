Siti torrent - Lista aggiornata al 2 settembre 2022

Il protocollo bittorrent è tra i più famosi ed utilizzati per scaricare file su internet, specialmente se di grosse dimensioni. Sfruttando la tecnologia P2P è in grado (come spiegato bene qui) di mettere a disposizione grandi quantità di file video, ebook, file audio e così via distribuiti su vari client della rete, che difficilmente si potrebbero scaricare da un singolo host. Per le sue peculiarità tecnologiche, e nonostante esista da quasi venti anni, è ancora adesso molto utilizzato per scaricare rapidamente file anche in condizioni di connessione lenta o scarsità di banda.

Oggi vi proporremo una lista dei migliori siti per scaricare torrent senza chiacchiere inutili, senza fronzoli ed andando dritti al punto. Che ne dite, è una buona idea? :-)

Lista aggiornata di siti torrent

Di seguito riportiamo i migliori siti torrent di nostra conoscenza, nomi ed indirizzi web aggiornati per ognuno degli stessi. Da molti di questi siti è possibile scaricare anche file pirata e protetti da diritto d’autore: questo blog non sostiene la pirateria e non intende, con questo articolo, valorizzarla o promuoverla.

RARBG

Cambia molto spesso indirizzo ed è uno dei siti sicuramente più attivi, forniti e semplici da usare del settore. Lo trovate attualmente a questo indirizzo, cliccando qui sopra.

1337X

Anche questo sito è un grande classico, soprattutto per cercare musica da scaricare e per i video in lingua originale. Lo trovate qui: https://1337xto.to/

YTS

Il sito in questione è tra i più vecchi e famosi, ed è molto fornito soprattutto di file video. Lo trovate a questo indirizzo internet: https://yts.rs/



The Pirate Bay

The Pirate Bay non è solo uno dei migliori siti torrent del momento: è anche un programma politico, un manifesto programmatico di chi vorrebbe depenalizzare la pirateria o regolarizzarla a vantaggio anhe degli utenti finali. A parte questo, The Pirate Bay è un sito molto fornito di torrent di ogni genere, dai file audio ai video ed agli ebook, incluse le app ed i videogame, e lo trovate agli indirizzi: https://thepiratebay.org/index.html oppure https://pirate-bay-proxy.org/it/



Torrentz

Altro sito di torrent che abbiamo pensato di segnalarvi è https://torrentz2.nz/, uno dei più vecchi anche questo e abbastanza affidabile come contenuti. Facile da usare, basta cercare e troverete di tutto al suo interno.



Il Corsaro Nero

Ispirato al nome di un celebre romanzo di Salgari, Il Corsaro Nero è uno dei torrent italiani più attivi di sempre, soprattutto dopo la chiusura di TNTTorrent che era uno dei suoi virtuali "concorrenti" più noti. Di fatto qui si trova molto materiale in italiano, per cui vi consigliamo vivamente di dargli una possibilità. Il link è attualmente https://ilcorsaronero.nocensor.world/



Ribadiamo ancora una volta che non si intende sostenere in alcun modo la pirateria e che le leggi sul diritto d'autore possono essere anche molto severe, a riguardo.