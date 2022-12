Ti piace trascorrere del tempo in compagnia dei tuoi amici a stuzzicare aperitivi e a chiacchierare? E allora perché non organizzare più eventi a casa! Ecco una guida semplice e veloce con tante idee per un aperitivo in casa indimenticabile.

Hai trascorso una piacevole serata con la tua migliore amica in un localino in centro che ha aperto da poco e non ti aspettavi di certo che quei gustosi aperitivi, accompagnati da un frizzante calice di vino, ti avrebbero fatto venir voglia di organizzare un evento tutto tuo nella tua casa.

Hai adorato l'atmosfera, le luci soffuse, il bancone pieno di vasi colorati con piante grasse dai fiorellini teneri, le bottiglie luccicanti che brillano sulle mensole degli scaffali alti, e tutte quelle persone così interessanti con cui chiacchierare. Vuoi assolutamente dare una festa, o una cena, o forse è meglio un semplice aperitivo. Insomma, non vedi l'ora di organizzare una serata indimenticabile, ma da dove partire?

Organizzare un evento a casa

La prima cosa da fare per organizzare un evento a casa è quello di fare una lista degli amici e delle amiche che si vuole invitare. Una volta fatta, bisognerà scegliere una data e sincerarsi che ci siano tutti, o almeno la stragrande maggioranza. Confermati gli amici e la data, è il momento di pensare alla tipologia di serata che si vuole fare. Una cenetta tranquilla? Un aperitivo in terrazza? Una serata all'insegna dei giochi da tavolo o una bella maratona film?

Ecco tante idee per un aperitivo in casa che diventerà memorabile!

Scegliere l'ambiente adatto

Una volta stabilito il tipo di serata bisognerà preparare l'ambiente scelto dove organizzare l'evento. Hai diverse possibilità e la scelta dipende da come hai idealizzato la tua magica serata. C'è molta gente? Il soggiorno è probabilmente il posto più adatto. I tuoi commensali saranno i piedi o seduti? Hai scelto una cena o vuoi puntare tutto su sfizi e finger food? Tutti questi particolari ti aiuteranno a decidere il posto perfetto.

Evento in soggiorno

In un living spazioso consigliamo eventi e aperitivi dove, per mangiare e sorseggiare drink e bevande, non è necessario restare seduti. Immancabile sarà un divano comodo e spazioso, magari potrai sfoggiare il tuo nuovissimo acquario con pesciolini colorati, un accessorio decor che non passerà inosservato agli occhi dei tuoi amici. Sapevi che ci sono oltre 3 milioni di acquari nelle case degli italiani?

Cena o evento in cucina

In cucina consigliamo eventi dove non ci sono tante persone e si è preferito puntare su una cenetta tranquilla o magari più intima. Procurati delle candele per creare un'atmosfera più raccolta se hai un appuntamento galante con la tua dolce metà.

Aperitivo in terrazza

Il posto perfetto per eventi e aperitivi in compagnia di tante persone è senza dubbio un grazioso terrazzino. Qui la scelta dei complementi decorativi definirà non solo l'atmosfera ma in un certo senso anche la riuscita della serata. Un terrazzino accogliente con un divanetto da giardino in vimini, morbidi cuscini e un tavolino in mezzo, sarà una location irresistibile e che tutti vorranno copiarti.

Per altre soluzioni d'arredo per i tuoi ambienti esterni, scopri di più su Glamcasamagazine!

Ricette facili per aperitivi sfiziosi

Dopo la location, è il momento di scegliere il menù. Deve essere qualcosa di non troppo complicato, ma da leccarsi i baffi! Su cosa puntare?

Un menù immediato e di facile realizzazione prevede delle portate finger food e cioè quelle che possono essere consumate in piedi e senza il bisogno di piatti e posate. Puoi scegliere di preparare tu stesso dei rustici oppure affidarti a un catering esterno.

Gli aperitivi possono essere di tutti i tipi, a base di carne, pesce o di verdure, ovviamente tieni sempre presente intolleranze alimentari e allergie, nonché scelte come l'essere vegetariano e vegano. Il tuo menù dovrà quindi essere variegato e pensato per tutti i commensali.

Idee gustose e di facile preparazione

Tra le tantissime proposte da proporre per aperitivi irresistibili, abbiamo tante idee da suggerirti. Vediamole insieme. Le tartine vanno fortissimo perché gustose e facili da condire con ingredienti diversi, poi abbiamo le bruschette con verdura, formaggi e carne/pesce, o di solo formaggio, magari anche spalmabile, con verdurine grigliate, che vanno tantissimo soprattutto negli ultimi anni. I crostini di polenta sono molto amati, uno tira l'altro, ma anche deliziosi e morbidi rustici con la pasta sfoglia. Da non dimenticare patatine e frutta secca e, evergreen, le pizzette e di pasta sfoglia!

Tra le ultime novità che spopolano nei piattini, tutti plastic free, delle nostre serate in amicizia, abbiamo poi polpettine di tonno e formaggio spalmabile, supplì mozzarella e pomodoro, nuggets di pollo, e focaccine morbide condite con zucchine, o cipolla, ma anche affettati e formaggi vari.

E dopo il salato, non dimenticare un po' di dolce! I dolcetti al cocco vanno tantissimo, così come i brownies al cioccolato e i fagottini di pasta sfoglia ripieni di marmellata!