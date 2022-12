Il boom del dating online

Nel corso dell’ultimo decennio, la digitalizzazione e la tecnologia hanno cambiato completamente il nostro modo di vivere. Stesso discorso anche quando si tratta di vivere il mondo delle relazioni amorose, così come la sfera sessuale, con il grande successo delle piattaforme dedicate alla ricerca di escort Brescia e in altre città italiane, e tutto ciò che concerne.

In modo particolare, a cambiare sono state le modalità di comunicazione, che al giorno d’oggi comprendono una vasta gamma di strumenti e opportunità. In confronto anche al più recente passato, l’uso dei social network ha cambiato tantissime cose, anche quando si va alla ricerca dell’amore o semplicemente di qualche amicizia. La tecnologia ha fatto dei passi da gigante e, senza ombra di dubbio, al giorno d’oggi sono sufficienti pochi istanti per poter entrare in contatto con una persona e parlarci insieme, ovviamente dietro allo schermo di un pc o di uno smartphone.

Il settore del dating online: un orizzonte senza fine

Sono diverse le indagini dal punto di vista statistico che hanno messo in evidenza come i portali di dating online siano sempre più utilizzati per andare alla ricerca della propria anima gemella. Ad esempio, sembra che il 60% degli utenti negli Stati Uniti, di età compresa tra 19 e 29 anni, abbia già usato almeno una volta nella sua vita un’app dedicata agli incontri piuttosto che dei portali sviluppati appositamente in tal senso.

Stiamo facendo riferimento a un fenomeno sempre più in espansione e questi dati permettono di capire meglio quanto sia diffuso in tutto il mondo. Le statistiche ormai hanno messo in evidenza anche quanto il settore del dating online abbia fatto presa anche sul territorio e sul mercato italiano, abbattendo qualsiasi record nel corso degli ultimi anni.

Come sono cambiate le relazioni grazie agli incontri online

Il dating online permette di soddisfare diverse necessità. Senza ombra di dubbio, lo scoppio della pandemia ha fatto diventare questo strumento ancora più centrale nella vita di tantissime persone, che ormai lo sfruttano come sistema principale per far conoscenza con nuove persone, con ogni tipo di scopo.

D’altro canto, va detto che sul web c’è la possibilità di trovare un gran numero di portali che offrono servizi e strumenti adatti a ogni tipo di necessità. Ad esempio, ce ne sono alcune che vanno alla grande per poter trovare la propria anima gemella, mentre altre sono più orientate verso la ricerca di un partner per divertirsi. Infine, in altri casi, ci sono portali utilizzati anche solo per fare amicizie, magari con persone che abitano dall’altra parte del pianeta.

Secondo le ultime statistiche, pare proprio che il dating online abbia rivoluzionato il modo di conoscere le persone. Addirittura, pare che ben una relazione su tre sia nata esattamente tramite i vari strumenti che vengono giornalmente messi a disposizione agli utenti e che sono accessibili con tantissimi device diversi. Qualcuno si domanda se serve davvero essere preoccupati per questo fenomeno? In realtà, si deve solo prendere atto che sono i tempi a cambiare e che è cambiato il modo di interagire, di relazionarsi e di conoscersi rispetto a quaranta o cinquanta anni fa. Insomma, che piaccia o meno, l’utilizzo dei portali e dei vari strumenti digitali per il dating online fa parte ormai delle nostre vite. Serve, più che preoccuparsi, imparare a conviverci, in maniera tale da poter usare tali strumenti in sicurezza, evitando qualsiasi tipo di problema o rischio che, spesso e volentieri, sono legati ad un impiego distorto o superficiale degli stessi. i tempi stanno cambiando e serve rimanere al passo: anche per i genitori, spiegare ai propri figli come utilizzare tutti questi strumenti rappresenta una priorità in ambito educativo.