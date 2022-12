Movida a Milano, alcuni consigli

è senza ombra di dubbio una delle soluzioni migliori quando si parla di divertimento. Diamo uno sguardo ad alcuni suggerimenti che possono dare una mano a organizzare una serata di grande divertimento in compagnia dei propri amici.

Il capoluogo meneghino è senza ombra di dubbio la migliore soluzione in tal senso, dal momento che offre un gran numero di proposte, sia chic e glamour, che invece un po’ più classiche e meno raffinate. Insomma, a Milano è impossibile non divertirsi, ecco alcuni utili suggerimenti.

La serata in discoteca, tra Garibaldi e Corso Como

Non c'è ombra di dubbio che la migliore soluzione per chi è alla ricerca di un po' di divertimento sia quella di stazionare, alla sera, tra Garibaldi e Corso Como. Si tratta, infatti, delle due zone più adatte per chi ama la vera e propria movida notturna.

Ad ogni modo, per chi ama la movida notturna ci sono tante discoteche in questa zona da frequentare. Alcune sono decisamente note non solo entro i confini italiani, ma anche in ambito internazionale. >Basti pensare a locali come il Tocqueville 13, lo Shocking, l’Hollywood, ma anche lo Smoking Kills e il Pulp Club.

Happy hour chic e di tendenza? Tra Corso Como e Garibaldi ci sono tantissime soluzioni per restare sempre al passo con i tempi. Da non perdere anche la Caffetteria degli Atellani, che si trova in via della Moscova. Non ci siete ancora stati? Si tratta di uno spettacolare bookshop-caffetteria che è davvero molto apprezzato da tantissimi milanesi, per non parlare del Panino Giusto, una delle paninoteche più amate in tutta Milano.

Perché Brera e Corso Sempione sono due zone da scoprire di notte a Milano

Brera è uno dei quartieri del capoluogo meneghino più famosi, ospitando anche la ben nota Accademia, ma anche una meravigliosa Pinacoteca. Viene definito da più parti come il quartiere degli artisti. Da tantissimo tempo questa zona ha rappresentato una perfetta location di incontri tra personaggi molto famosi nel campo della cultura, così come dello spettacolo e della moda. Nelle ore serali, >nel quartiere di Brera si possono trovare tanti locali diversi, ispirati soprattutto a un’atmosfera molto internazionale.

Anche Corso Sempione è un’altra zona che merita di essere frequentata qualche volte durante le serate milanesi. Infatti, si tratta di un’area che spesso vede la presenza di tanti giovani in carriera, oltre che dirigenti e tanti altri professionisti che vogliono godersi nel migliore dei modi tutto il lato mondano della città meneghina. In questa zona ci sono numerosi locali di tendenza, che sono diventati celebri per degli aperitivi estremamente gustosi e per della buonissima musica.

Divertimento serale all’idroscalo

Si può considerare una parte periferica, ma di grande tendenza, del capoluogo lombardo. Sono ovviamente le serate della bella stagione, in modo specifico quella estiva, a vedere tanti giovani, e non, che frequentano l’Idroscalo, che si trasforma in location perfetta per ospitare un gran numero di discoteche all’aperto. Durante la stagione autunnale e invernale, invece tutto si trasforma e si muove nell’area di Viale Forlanini e, nei pressi della Circonvallazione dell’Idroscalo c’è l’opportunità di individuare un gran numero non solo di discoteche, ma anche di birrerie e di disco bar.

Il quartiere Isola

E se preferite optare per una nightlife decisamente più raffinata, ma che segue un po’ tutte le principali mode e tendenze, ecco che il quartiere Isola rappresenta una delle soluzioni più intriganti e innovative. In questa zona ci sono numerosi ristoranti giapponesi e locali in cui si può gustare dell’ottima musica jazz.