Permanente per capelli: come funziona e quali sono i suoi benefici

Secondo il parrucchiere online, fare una permanente significa sottoporsi ad un trattamento di bellezza per i capelli che offre risultati duraturi e soddisfacenti, permettendo a chiunque lo desideri di ottenere dei ricci perfetti.

Ma cosa significa esattamente fare una permanente? Qual è la sua utilità? E quali sono i suoi benefici? In questo articolo discuteremo le caratteristiche del processo della permanente nonché in quale situazione si consiglia l'utilizzo del trattamento. Ormai la permanente rappresenta una vera e propria comodità per coloro che apprezzano i look audaci, ma allo stesso tempo pratici. Analizziamone, dunque, insieme le sue caratteristiche principali.

Come funziona la permanente per capelli

La permanente è una tecnica di trattamento dei capelli che viene utilizzata per creare onde o ricci; può essere eseguita con prodotti chimici, con strumenti di riscaldamento come ferri, arricciacapelli, spazzole rotanti o con una combinazione di entrambi i metodi.

La permanente per capelli si basa sull'applicazione di un prodotto chimico, che indebolisce temporaneamente la struttura del capello: il prodotto chimico viene applicato in maniera uniforme sui capelli umidi; dopodiché viene utilizzata una fonte di calore come un ferro arricciacapelli o una spazzola rotante, per aiutare ad attivare i prodotti nei capelli e creare le onde desiderate. Dopo aver completato la permanente, è necessario lavare accuratamente i capelli con shampoo delicato e applicare un balsamo nutriente: questi passaggi sono fondamentali perché aiutano a ripristinare l'umidità nei capelli e a prevenire la formazione di doppie punte. Inoltre, dopo la permanente è necessario applicare una cera o un olio nutriente per evitare che i capelli diventino troppo secchi o troppo crespi.

I benefici della permanente per capelli

La permanente può offrire a chiunque una vasta gamma di benefici e vantaggi. Ecco, quindi, un elenco di alcuni dei maggiori vantaggi che la permanente può apportare.

Aumentare la lucentezza: il processo della permanente per capelli aiuta a sbloccare le cuticole e ad aprire i capelli, consentendo anche ad altri prodotti per capelli di penetrare più profondamente all'interno fibra capillare. Questo a sua volta contribuisce ad aumentare la lucentezza e la brillantezza dei tuoi capelli.

Aggiungere volume: la permanente per capelli può essere un ottimo modo per aggiungere volume a capelli che risultano troppo piatti o troppo sottili. Questo è particolarmente utile se si desidera che i capelli abbiano un po' più di corposità, specialmente se si hanno capelli tendenzialmente lunghi.

Controllare la crescita dei capelli: la permanente per capelli può essere utilizzata anche come mezzo per controllare la crescita dei capelli e rendere più semplice la gestione di questa stessa crescita; può anche aiutare a evitare che i capelli ricci diventino troppo folti e fastidiosi.

Aumentare l'elasticità e la morbidezza: la permanente per capelli può contribuire ad aumentare sia l'elasticità che la morbidezza dei capelli, rendendoli più gestibili e meno inclini alla rottura e alla formazione delle doppie punte. Inoltre, la sua presenza sulla fibra capillare può anche contribuire a ridurre l'elettricità statica, un problema comune in chi ha i capelli secchi o danneggiati, che tendono ad essere anche molto crespi proprio a causa di questa elettricità statica.

Rinforzare i capelli: la presenza di sostanze chimiche nella soluzione della permanente per capelli può contribuire a rinforzare i capelli, rendendoli più resistenti ad eventuali danni.

In conclusione, va detto che gli effetti della permanente possono variare in base al tipo specifico di prodotto utilizzato, al numero di volte in cui il processo è ripetuto e al tipo di capello su cui viene applicato; tuttavia, i benefici menzionati in questo paragrafo sono generalmente validi per tutti i tipi di permanente per capelli.