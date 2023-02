4 curiosità imperdibili sul mondo del Giappone

Da tempo il Giappone è uno dei paesi più citati nelle opere letterarie oltre che nella cultura popolare: si tratta di una meta molto ambita anche dai turisti, in effetti, E sicuramente a ragione data la grande varietà di attrazioni e di eventi culturali che è possibile apprezzare al suo interno.

Tra le tante cose interessanti che possiamo individuare in questo paese - che occupa una superficie di poco meno di 378.000 km quadrati, contando oltre 125 milioni di abitanti (stima del 2021) - ne abbiamo individuato cinque diverse che siamo abbastanza sicuri che vi potranno piacere.

Onsen, il bagno termale giapponese

Once and indica letteralmente l'acqua termale, ed è tipicamente caratterizzato da un paesaggio naturale come quello che possiamo apprezzare nella foto qui sopra. Gli onsen sono estremamente popolari in Giappone, e vengono sfruttati sia per scopi terapeutici che per il semplice (e spesso sottovalutato) relax. Ci sono vari tipi di onsen, tra cui ad esempio quelli alimentati da acque sulfuree, solfato-calciche e salso-magnesiache e i cosiddetti "rotenburo" (vedi qui, ad esempio, per altre informazioni).

La cucina giapponese: sushi, ramen, tempura

Riso, noodle o frittura? Sushi, ramen e tempura sono piatti tradizionali giapponesi tra i più noti e citati nella cultura popolare, dai film fino alle serie TV, ma sono effettivamente diversi l'uno dall'altro. Il sushi è un piatto della cucina tradizionale giapponese costituito da riso, che viene poi condito con aceto di riso, zucchero e sale, accompagnato da pesce crudo, frutti di mare, uova, avocado, verdure di vario genere. Il sushi viene tipicamente servito accompagnato da salsa wasabi, soia e/o alga nori.

Il ramen, invece, è un piatto a base di noodle caldo in brodo di carne o pesce, accompagnato da verdure, cipolle, carne o uova. Si tratta di un piatto originario del Nord della Cina, in effetti, ma ad oggi esistono molte varietà di questa pietanza in Giappone, ciascuna con un proprio brodo e condimenti unici nel loro genere. Infine la tempura è un tipo di frittura in pastella leggera, costituito da pesce, verdure e/o gamberi. Anche qui abbiamo un piatto cinese e/o portoghese che è diventato popolare in Giappone già nel Sedicesimo secolo, adattandosi alle tradizioni locali.