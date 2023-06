Come arredare casa risparmiando

Quando arriva il momento di arredare casa, a prescindere che lo si faccia da zero o che si proceda a seguito di una ristrutturazione, sono diversi gli aspetti ai quali fare attenzione. Uno dei più importanti riguarda il risparmio. Al giorno d’oggi, in un momento all’insegna della crisi economica, è essenziale tenere conto del portafoglio. Se vuoi sapere come non farlo soffrire e, nel contempo, esaltare al massimo l’estetica della tua abitazione, prosegui nella lettura di questo articolo.

I bonus fiscali

Chiunque si trovi davanti alla necessità di arredare casa non può non informarsi sui bonus fiscali in vigore, che permettono di detrarre dal reddito imponibile, nell’arco di dieci anni, una determinata percentuale di spesa.

Per quest’anno, è possibile richiedere il beneficio fiscale per mobili e grandi elettrodomestici acquistati per immobili oggetto di lavori di ristrutturazione. La detrazione va calcolata, per l’anno in corso, su un ammontare massimo di 8000 euro (il prossimo anno scenderanno a 5000).

La detrazione dal reddito imponibile è pari al 50% della sopra citata cifra e va distribuita nell’arco di dieci anni. A ciascun anno, corrisponde una quota uguale alle altre.

Per aver diritto al suddetto beneficio fiscale, è necessario effettuare il pagamento con bonifico, carta di credito o carta di debito.

I mercatini dell’usato

Oggi come oggi, nell’ambito dell’arredamento e non solo, si sta riscoprendo l’importanza dell’usato, il cui recupero ha un ruolo nodale sia a livello economico, sia dal punto di vista della sostenibilità.

Andare per mercatini dell’usato quando si deve arredare casa può rappresentare un’idea fantastica sia ai fini del risparmio, sia per trovare pezzi originali se si ama l’idea di dare ai propri ambienti domestici un mood diverso dal moderno. Chi ama stili come il vintage lo sa bene: accontentarsi delle imitazioni non è il massimo. Grazie ai mercatini dell’usato - ce ne sono tantissimi in tutto il Paese e tutti caratterizzati da un’atmosfera speciale - è possibile acquistare pezzi originali e, nel contempo, non spendere troppo.

Il momento dei saldi

I saldi non riguardano solo i capi di abbigliamento. Anche i brand di arredamento li propongono periodicamente. Un’altra buona notizia? Se si sceglie di comprare online, è possibile usufruire di sconti anche a seguito dell’iscrizione alla newsletter.

Gli e-commerce e i rivenditori multi brand

Se si ha intenzione di risparmiare nell’arredamento della casa, è bene focalizzarsi verso e-commerce o rivenditori fisici multi brand. Facciamo un esempio concreto per capire meglio.



Se, per esempio, si ha la necessità di acquistare pavimenti per interni moderni, orientarsi verso un e-commerce specializzato che comprenda le proposte di diverse aziende è il miglior modo per avere la certezza della qualità e, nel contempo, per poter tenere sotto controllo le spese confrontando le proposte economiche di più brand.

Le composizioni già realizzate

Non c’è che dire: le opportunità per risparmiare quando si arreda casa davvero non mancano. Oltre a quelle appena menzionate, è il caso di rammentare la possibilità, sia negli store fisici, di acquistare composizioni di mobili già pronte. Si tratta di un vantaggio molto interessante e ideale per ambienti come la cucina, ma anche per la camera da letto dei più piccoli, per la quale è possibile acquistare meravigliose soluzioni all in one, ovviamente non personalizzate.

I mobili da esposizione

Un altro consiglio per arredare casa senza perdere di vista né il portafoglio, né l’estetica consiste nell’orientarsi verso i mobili da esposizione. Cosa sono? Elementi d’arredo che i brand espongono nelle vetrine degli showroom per attirare potenziali clienti. In media, costano molto meno.

Un altro suggerimento da tenere presente? L’acquisto di mobili direttamente in fabbrica. In questo caso, però, sarà necessario spendere un po’ di tempo per trovare le aziende migliori e farsi trovare pronti, eventualmente, a comprare pezzi con dei piccoli difetti.